سيف نبيل يحتفل بنجاح “آه ياني”.. فيديو يكشف كواليس العمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفالًا بتحقيق كليب أغنيته الجديدة “آه ياني” أكثر من 20 مليون مشاهدة، كشف النجم العراقي سيف نبيل عن كواليس كليب الأغنية بفيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وتم تصوير كليب أغنية “آه ياني” في ديكور ضخم تم بناؤه خصيصًا ليتناسب مع فكرة العمل وأجواء الأغنية الراقصة تحت إشراف المخرج اللبناني دان حداد.

يذكر أن أغنية “اه ياني” باللهجة العراقية، وهي من كلمات وألحان سيف نبيل وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.

وحمل كليب أغنية “اه ياني” الذي أخرجه دان حداد نظرة إبداعية فريدة والعديد من المؤثرات البصرية في مشاهد إخراجية غربية تم تنفيذها بحرفية عالية لناحية التقطيع والكادرات.