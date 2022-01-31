فيديو – مباراة طريفة بين جنّات وزوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الوقت الذي أُقيمت فيه مباراة كرة القدم بين منتخبَي مصر والمغرب في بطولة الأمم الأفريقية، كانت هناك مباراة أخرى بين النجمة المغربية جنات وزوجها المصري، حيث نشرت مقطع فيديو ضمّنته صوراً عدة جمعتها مع زوجها، وبدا كلٌ منهما يرتدي قميص منتخب بلاده، ليعلّق زوج جنّات على الصور قائلاً: “مصر والمغرب أشقاء”.

وبدأت مباراة من التعليقات بين متابعي جنّات، كل واحد منهم يتمنى الفوز لفريقه، وحملت بعض التعليقات نوعاً من الطرافة.

من ناحية أخرى، بدأت المطربة جنّات العام الجديد بنشاطات فنية مختلفة، حيث أعلنت أنها تسعى إلى تصوير أغنيتين من ألبومها الأخير، والذى صدر منذ أربعة أشهر، وقد وقع اختيارها على أغنية “أنا فى انتظارك”، وعمل آخر لم تستقر عليه حتى الآن، كما ستبدأ في اختيار أعمال غنائية جديدة لكي تضمّها الى ألبومها المقبل، والذي قد يصبح جاهزاً خلال أيام.

يُذكر أن جنّات احتفلت بصدور ألبومها الجديد “أنا في انتظارك” الذي يتضمن 11 أغنية ذات أنماط موسيقية مختلفة، كانت قد اختارتها بالتعاون مع الجهة المنتجة كي ترضي ذائقة الجمهور.

وجاء احتفال جنّات بالألبوم متماشياً مع الظروف الراهنة التي فرضت التباعد الاجتماعي حرصاً على صحة وسلامة الجميع، رغم غيابها أربع سنوات عن إصدار أي ألبوم رسمي.