بعد غياب.. بريانكا شوبرا تعود إلى السوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور نحو أسبوعين على ولادة طفلها الأول من زوجها نيك جوناس عن طريق أم بديلة، عادت نجمة بوليوود الشهيرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر تعليق لزميلتها.

وعلقت النجمة على صورة نشرتها نجمة بوليوود الشهيرة كاجول لابنتها نيسا، حيث كتبت :”إنها مذهلة.. ولديها عاطفة جميلة”.

وكانت كاجول قد نشرت صورة ابنتها وأرفقتها بتعليق أعلنت من خلاله أنها مصابة بفيروس كورونا حيث كتبت: “نتيجة اختبار كورونا إيجابية. ولا أريد لأحد أن يرى أنفي رودولف” في إشارة إلى أنها تعاني من الإنفلونزا “.. لذلك دعونا فقط نستمتع بأحلى ابتسامة في العالم”.

وكان الزوجان “بريانكا شوبرا” و”نيك جوناس” قد رحبا بأول أطفالهما، عن طريق أم بديلة، وذلك يوم السبت، 15 يناير. وقد أعلنت “شوبرا”، 39 عاماً، و”جوناس”، 29 عاماً، الخبر من خلال حسابهما الرسمي على موقع إنستغرام مساء الجمعة في بيان جاء فيه: “يسعدنا أن نؤكد أننا رحبنا بطفل عن طريق بديل. نطلب بكل احترام الخصوصية خلال هذا الوقت الخاص حيث نركز على عائلتنا”. ثم كتب الزوجان شكراً جزيلاً مع رمز تعبيري للقلب. ولم يكشفا عن مزيد من التفاصيل حول جنس أو اسم الطفل.

ونشر موقع Daily Mail أن مصدراً مقرباً من الزوجين قال إن المولود ولد في الأسبوع الـ 27 من الحمل في مستشفى بجنوب كاليفورنيا خارج لوس أنجلوس، حيث سيبقى حتى يصبح بصحة جيدة بما يكفي للعودة إلى المنزل. وأضاف المصدر: “كان من المفترض أن تتم الولادة في أبريل، لكن انتهى الأمر بالولادة مبكرة، لذا كانت سابقة لأوانها”.