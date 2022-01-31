كريستيانو رونالدو برسالة باللغة العربية.. ماذا فيها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو صورة مميزة جديدة له تجمعه بعائلته على الإنستغرام.

وظهر النجم وهو يستمتع بوقته على الشاطئ مع حبيبته عارضة الأزياء الحامل جورجينا رودريغيز وأولادهما في دبي.

وكان اللافت أكثر من الصورة في المنشور، التعليق الذي أرفقه بها، إذ إنه كان باللغة العربية، وجاء فيه :”شكراً دبي على الأوقات الجميلة. شكراً دبي على الأحاسيس الدافئة. شكراً دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية. دبي بيتي الثاني وعائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل. مع خالص محبتي لكم”.

وكان نجم مانشستر يونايتد الحالي، كريستيانو رونالدو الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً إمارة دبي، قد احتفل بيوم ميلاد حبيبته بإضاءة برج خليفة، والتقى كلاً من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وكذلك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وقد نشر الأخير مجموعة من الصور على خاصية “الاستوري” في حسابه على إنستغرام، وعكست الصور الأجواء المميزة للقاء؛ حيث ظهر النجم البرتغالي، الذي رافقه ابنه كريستيانو جونيور في اللقاء، وهو يضحك.

في سياق متصل، شارك كريستيانو يوم الجمعة 28 يناير 2022 بجلسة حوارية ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، على أن يلتحق بعد ذلك بمعسكر فريقه الإنجليزي مانشستر يونايتد، والذي يقام خلال هذه الفترة قبل العودة لاستئناف الدوري الإنجليزي، والذي من المقرر أن ينطلق مجدداً في شهر فبراير المقبل.