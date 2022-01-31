منال سلامة تنشر صورة لنجلها بعد إجرائه عملية: "شغلنتنا مفيهاش رحمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة منال سلامة، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة لنجلها على سرير المرض في المستشفى، بعد خضوعه لعملية في أحد المستشفيات، لم تكشف عن تفاصيلها.

وعلقت منال "ده علي ابني لسه خارج من العمليات الحمد لله، ادعوله ربنا يتمم شفاه على خير، أنا عمري ما نشرت أي خبر وحش عني أو عن أسرتي، دائماً بنحط الصورة الحلوة فقط".

وأوضحت "أنا بقول الكلام ده عشان الناس فاكرة الحياه بمبي طول الوقت، وده مش حقيقي يعني أنا دلوقتي في المستشفى مع ابني لوحدي، عشان جوزي بيصور مسلسل (نقل عام) اللي بيتعرض على الهواء، شغلنتنا مفيهاش رحمة ودي مش أول مرة أتعرض للموقف ده علشان، احنا بنشتغل شغلانه بدون قلب والناس فاكرة إن حياتنا من غير متاعب الحمد لله ربنا يتم شفاه على خير".

جدير بالذكر أن منال سلامة متزوجة من المخرج عادل أديب، والذي يُعرض له حاليا مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، دنيا، ريم البارودي، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز.