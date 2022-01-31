بالصور| ياسمين رئيس ودينا الشربيني تواصلان التحضير لـ"أحفاد ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الفنانة ياسمين رئيس التحضير لمسرحيتها الجديدة "أحفاد ريا وسكينة"، وبدأت البروفات الأولى بالاشتراك مع الفنانة دينا الشربيني التي تقاسمها بطولة العمل، والفنان محمد أسامة (أوس أوس).

المسرحية تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، إخراج سامح بسيوني.

وتقدم ياسمين من خلال مسرحية أحفاد ريّا وسكينة شخصية بوسي شوكت لاظلو، التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

ويُعرض لياسمين رئيس حاليًا فيلمها الأحدث "قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، وتقدم ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية أمينة التي تتعرض لتهديد من أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما اكتشفت أنها ضحية مؤامرة كبيرة من أهلها، هدفها إبعادها عن حبيبها.

وتدور أحداث فيلم قمر 14 في إطار رومانسي، حيث الكثير من الأحداث العاطفية التي تقع في ليلة قمر 14، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وخالد أنور، تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

تنتظر ياسمين رئيس إطلاق فيلم "جارة القمر" الذي تتصدر بطولته وتنتظر إطلاقه قريبًا في دور العرض.