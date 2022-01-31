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"بحبك" و"إيه الجمال ده".. الجمهور يعلق على أحدث صور لياسمين صبري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا من اللون الأحمر، ممسكة في يدها باقة من الورود.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "إيه الجمال ده"، وكتب آخر "أحلى حاجة بالحياة الورد، شوفته تبهج القلب وتسعد الروح"، وعلق ثالث "والله إني بحبك".

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري، مع السيناريست أيمن وتار، في فيلمها "شغل عصابات"، أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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