مع عامر منيب.. محمد لطفي يستعيد ذكريات فيلم "سحر العيون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعاد الفنان محمد لطفي ذكريات فيلم "سحر العيون"، بطولة الفنان الراحل عامر منيب.

ونشر لطفي بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الدنيا بتجري، معقول الفيلم ده عدى عليه عشرين سنة".

جدير بالذكر أن فيلم "سحر العيون" بطولة عامر منيب، حلا شيحة، نيللي كريم، محمد لطفي، حسن حسني، سامي العدل، العمل إنتاج 2002.

من ناحية أخرى يشارك الفنان محمد لطفي في مسلسل "المماليك" بطولة: رانيا يوسف، بيومي فؤاد، فيدرا، دوللي شاهين، محمد لطفي، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف.

مسلسل "المماليك" من تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبدالقادر، وإخراج حازم فودة.