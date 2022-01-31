حمو بيكا ضيف إنجي أنور في مصر جديدة على شاشة etc

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يحل اليوم الاثنين مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في تمام الساعة الثامنة مساء ضيفا على برنامج مصر جديدة، الذي تقدمه المذيعة إنجي أنور عبر شاشة قناة etc.

يتحدث حمو بيكا خلال الحلقة، عن العديد من كواليس استعداده لدخول اختبارات نقابة المهن الموسيقية مرة أخرى، وكذلك عن خضوعه للتدريبات من أجل صوته.

كما يكشف حمو بيكا خلال حلقته مع إنجي أنور، تفاصيل خلافه الأخير مع الفنان عمر كمال، الذي كشف عنه من خلال منشور عبر حسابه بـ فيسبوك، وكذلك كواليس الصلح واشتراكهما في حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية.

برنامج مصر جديدة، تقدمه إنجي أنور عبر شاشة قناة etc من الثامنة وحتى العاشرة مساءً، ويعرض بشكل أساسي ملخص الأحداث الهامة التي تتصدر التريند، وكذلك يحتوي على فقرة فنية تجري فيها إنجي أنور حوارًا مع الفنانين عن أعمالهم وحياتهم الخاصة.