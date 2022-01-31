قبل عرضها.. نفاد تذاكر مسرحية كازانوفا لـ حسن الرداد وعمرو يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة نسرين طافش عن نفاد تذاكر مسرحية "كازانوفا"، بعد طرحها بيومين في شباك تذاكر.

وشاركت نسرين طافش متابعيها بمقطع فيديو، على خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تم بيع كل تذاكر مسرحية كازانوفا من أول يوم طرح تذاكر لأربع أيام عرض".

وأضافت: "راح تضحكوا ضحك السنين".

ومن المقرر عرض مسرحية "كازانوفا"، يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

المسرحية فكرة المنتج حمدي بدر، ومن تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة، ويشارك في بطولتها نسرين طافش، حمدي المرغني، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة، وهي من إنتاج شركة Craft Mdeia ومن المقرر عرض المسرحية في الثاني من فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.