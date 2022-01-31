اليوم.. انطلاق أولى حلقات برنامج كلام في الحب لـ يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ينطلق اليوم أولى حلقات برنامج "كلام في الحب"، الذي تقدمه الفنانة يسرا لأول مرة على قناة MBC1.

ونشرت يسرا برومو البرنامج، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: انتظروني الليلة في الحلقة الأولى من برنامج كلام في الحب الساعة 10 بتوقيت السعودية و9 بتوقيت القاهرة على شاشة MBC".

وظهر خلال البرومو العديد من الضيوف أبرزهم نجلاء بدر، هنادي مهنا.

ومن ناحية أخرى تواصل الفنانة يسرا تصوير مسلسل "أحلام سعيدة"، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المُقبل.

مسلسل "أحلام سعيدة" يجمع الفنانات يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، مع المخرج عمرو عرفة بعد 8 سنوات من إخراجه مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان 2021، مع النجوم: مايان السيد وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبدالعزيز.