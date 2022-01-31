لطيفة تحضر مسرحية عبدالحليم وأم كلثوم بموسم الرياض وهذا ما قالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة التونسية لطيفة عن سعادتها بحضور مسرحية عبدالحليم، وأم كلثوم بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

ونشرت لطيفة صورًا وعدة مقاطع فيديو خلال تواجدها في موسم الرياض، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "استمتعت وأنا كلي ثقة أن الذوق الرفيع والراقي للفن العربي اللي اتعلمنا عليه عمره ما يموت وأمنية حياتى هالمسرحيات على أكبر مسارح ومهرجانات في العالم العربي لأنه مثل هذه الأعمال سوف تعدل ميزان الجودة في الأغنية العربية لأن مما لا شك فيه أننا بنشكي من تدهور مستوى أغنيتنا العربية ولكن الأعمال الخالدة ستعلم الأجيال القادمة".

وأضافت لطيفة قائلة: "شكرًا هيئة الترفيه وشكرًا موسم الرياض".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، نشر إعلان العرض عبر حسابه على "تويتر"، وعلّق: "‏مسرحية عبدالحليم حافظ حصريا في ‎موسم الرياض".

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح استثنائي حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.