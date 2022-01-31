صورة مثيرة للجدل للاعبي منتخب مصر لكرة القدم .. ومحمد هنيدي يعلق : ” استشفاء في جردل طرشي “

كتب امير فتحي في الاثنين 31 يناير 2022 06:57 مساءً - أعرب الفنان ” محمد هنيدي ” عن استنكاره وانتقاده لما يحدث في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة في دولة الكاميرون من سوء تنظيم والذي وصفه ب ” الكارثي ” .

فنشر محمد هنيدي عبر حسابه على تويتر صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لبعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم وهم يقومون بجلسة استشفاء .

وظهر في الصورة كلا من : محمد صلاح وعمرو السولية ولاعب آخر لم يظهر بشكل واضح وهم يقفون داخل ” جرادل ” من أجل الخضوع للاستشفاء .

وكتب محمد هنيدي في تعليقه على ذلك ساخرا : ” تخيل لما تكون بتلعب في أقوى دوري في العالم وبيتابع تدريبك وتحضيراتك أفضل متخصصين وتضطر تعمل استشفاء في جردل طرشي بالشكل ده وتسكت علشان بلدك وسط تنظيم كارثي ” .

وتابع : ” كل الدعم والتحية لكل اللاعيبة وبعثة المنتخب أنهم بيستحملوا المهازل بتاعت تنظيم البطولة دي علشان بلدهم وعلشان يفرحونا ” .

وكان قد تأهل منتخب الفراعنة إلى دور نصف النهائي بعد تغلبه يوم أمس على منتخب المغرب بنتيجة 2/1 ليلاقي منتخب الكاميرون يوم الخميس المقبل في مباراة التأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا .