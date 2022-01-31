تطورات الحالة الصحية للفنان خالد سامي

كتب امير فتحي في الاثنين 31 يناير 2022 06:57 مساءً - كشف ” تركي سامي ” نجل الفنان السعودي ” خالد سامي ” عن تطورات الحالة الصحية لوالده في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر .

حيث أشار تركي سامي إلى أن والده قد غادر غرفة العناية المركزة ويتواجد حاليا على جهاز الغسيل الكلوي كما أن الوضع الصحي له مستقر إلا أنه مازال في الغيبوبة .

فكتب نجل خالد سامي في تغريدته : ” أبديت اليوم .. الحمد لله خرج والدي من العناية المركزة الآن يارب لك الحمد الحالة مستقرة حاليًا، لايزال على الغسيل الكلوي ولا تزال الحالة بغيبوبة ” .

وتابع تركي سامي متوجها بالشكر للمتابعين ومطالبا إياهم بالدعاء لوالده قائلا : ” شكرًا لكم جميعًا على سؤالكم ودعواتكم إبوي يقوم لنا ونرجع نسمع صوته ” .

يذكر أن الحالة الصحية للفنان خالد سامي كانت قد شهدت تدهورا في الفترة الماضية بعد أن تعرض لتوقف قلبه مرتين ودخوله العناية المركزة .