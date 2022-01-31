ذهبا للتسوّق فعادا من دون طفلهما!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 06:06 مساءً - منذ 39 دقيقة

فوجئ متسوقون في احد المحال التجارية في البرازيل عندما كانوا متوجهين الى احضار عربة تسوّق حيث وجودا شيئا غير متوقع في احدى العربات.

ووجد المتسوقون الذين لم يكشفوا عن اسمائهم طفلا موضوعا في احدى العربات ويبلغ الطفل 3 اشهر.وقد سارع هؤلاء الى ابلاغ رجال الأمن والشرطة.

وقد شوهد المتسوقون وهم يسألون الطفل عن ابويه .ويقول احدهم: لقد اتصلت برجال الامن. اين والداك؟

وعندما وصل رجال الشرطة الى المكان، كان والدا الطفل قد عادا في الوقت نفسه الى المحل. وسردا للشرطيين كيف غادرا المحل ووضعا الأغراض في صندوق السيارة ورحلا الى المنزل من غير ان يصطحبا طفلهما الى السيارة. ويضيفان: “لقد عدنا مسرعين الى السوبرماركت عندما ادركنا ماذا فعلنا”.

وراعى رجال الشرطة وضع الأبوبن واستنتجوا انهما عاشا وقتا صعبا بسبب الحادثة وقرروا الا يتخذوا اي اجراء اضافي بحقهما.

ولحسن الحظ، لم يُصب الطفل بأي أذى وصوّر وهو يبتسم للمتسوقين الذين عثروا عليه رغم انّه بقي بعيدا عن أهله لفترة من الزمن. وأعلنت السوبرماركت، مكان الحادثة، أنه في خلال دقائق حُل الأمر وعاد الطفل الى أبويه.