أخبار غير سارة لعشاق “مشروب المزاج”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 06:06 مساءً - تعتبر القهوة المشروب الخيار الأول للملايين من الأشخاص حول العالم، ويدمنون على تناولها يومياً خصوصاً في الصباح.

حملت دراسة جديدة أجراها فريق بحثي تابع لجامعة زيورخ في سويسرا، أخبارا غير سارة لعشاق القهوة، إذ دقت الدراسة ناقوس الخطر بشأن احتمال اختفائها في المستقبل.

وجمع فريق الدراسة، النماذج المناخية العالمية (توقعات التغيرات المناخية في المستقبل)، وبيانات عن التربة والمتحدرات ومستويات الأس الهيدروجيني (التي تتحكم في حموضة التربة) المطلوبة للمحاصيل الشائعة، لفحص مستقبل أهم المنتجات الاستهلاكية، فوجدوا أن الأراضي المتاحة لزراعة بعض هذه المنتجات، أهمها البن والأفوكادو والكاجو، ستنخفض بشكل كبير.

وحذرت الدراسة من أن أفضل مواقع زراعة البن، بما في ذلك البرازيل وفيتنام وإندونيسيا وكولومبيا، باتت مهددة الآن بسبب تغير المناخ، فقد يخسر العالم نصف أفضل أراضي زراعة البن في ظل سيناريو تغير مناخي معتدل.

وتدعو اتفاقية باريس للمناخ إلى اتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع درجات الحرارة بما لا يزيد عن 2.7 فهرنهايت (1.25 درجة مئوية) بحلول نهاية القرن.

ويقول الباحثون الذين يقفون وراء هذه الدراسة، إن تحقيق هذا الهدف يمكن أن يمنع حدوث انخفاض واسع النطاق في الأراضي الزراعية.

7 أسباب تجعل من القهوة المشروب الأول دون منازع

1- القهوة هي من أكثر العناصر شهرةً على الانستغرام:

لايمكن إنكار حقيقة أن القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات انتشاراً اليوم وأكثر من أي وقت مضى فهي إلى جانب مذاقها وفوائدها مشروب جميل مما يجعل منها أكثر العناصر شهرةً على الأنستغرام فعليها هاشتاغ أكثر من 29 مليون مرة.

2- تمنح القهوة جرعة كبيرة من التركيز والنشاط:

عند تناولك لفنجان القهوة تشعر بأنك أفضل على الفور وأيضاً أكثر دقة. وأكثر تركيزاً وانطلاقاً فهي تمنح الشخص الذي يقوم بتناولها جرعة رائعة من التركيز والحيوية.

3- القهوة مشروب مثالي لأولئك الذين لا يملكون الوقت:

في محطة القطار، في العمل، بين اجتماعين، أثناء الانتظار عند الطبيب يمكنك تناول كوب من القهوة، وذلك يجعل منها المشروب المثالي لأصحاب الوقت الضيق. حيث يمكنك استراق بضع دقائق لتناول فنجان قهوة سريع أينما كنت.

4- عندما لا تريدون النوم القهوة هي الحل:

إذا كنت مدعواً إلى العشاء، أو لديك زوار أو التزام ما في السهرة وبدأت تشعر بالنعاس باكراً سيسبب ذلك لك الحرج بكل تأكيد، وبالطبع فنصيحتنا لك هي تناول كوب من القهوة للحصول على المزيد من التنبيه والراحة، وذلك لاحتوائها على الكافيين والمنبهات الأخرى.

5- للقهوة ذكريات لا تنسى:

ترتبط نكهات القهوة المختلفة بأوقات معينة من السنة والتي تنقلنا معها في كل مرة إلى صباح كان لنا ذكرى فيه. خصوصاً وأنها تثير الحنين لذكريات الماضي في داخلنا دون أن نشعر بذلك.

6- استراحة القهوة:

القهوة ذريعة مثالية لأخذ قسط من الراحة خلال العمل وتجديد النشاط والتخلص من التوتر الضغط الذي يلاحق الشخص طيلة اليوم خصوصاً وأنها لا تحتاج سوى لدقائق قليلة لتعيدك إلى نفسك.

7- رومانسية القهوة:

ربما السبب الأكثر أهمية لتكون القهوة معشوقة الملايين هي أنها مشروب رومانسي بالفعل خصوصاً مع كل ما ذكرناه من ارتباطها بصباحاتنا وذكرياتنا.