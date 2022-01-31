بنحافة لافتة وملامح متعبة .. نوال الكويتية تثير قلق جمهورها في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الاثنين 31 يناير 2022 05:47 مساءً - أثارت الفنانة ” نوال الكويتية ” قلق محبيها ومتابعيها بعد ظهورها مؤخرا برفقة الإعلامي اللبناني ” نيشان ” بنحافة لافتة عقب الإعلان عن تعرضها لوعكة صحية .

وكشفت نوال الكويتية في مقطع فيديو جمعها بنيشان ونشره الأخير عبر حسابه على إنستجرام عن تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمت بها ومنعتها من التواجد في حفل توزيع جوائز Joy Awards بالرياض .

فقالت : ” تعرضت لوعكة صحية وتحديداً نزلة معوية تسبّبت في عدم مشاركتي في حفل حيث إنني تعرضت لها أثناء البروفات ” .

وأعربت النجمة نوال الكويتية عن سعادتها بحفلها القادم في موسم الرياض والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل 4 فبراير وتشاركه به الفنانة الإماراتية ” أحلام ” مشيرة إلى التحضيرات التي اتفقا عليها .