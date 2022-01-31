فنانة مصرية شهيرة تستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في الاثنين 31 يناير 2022 05:47 مساءً - وجهت الفنانة ” فاطمة الكاشف ” زوجة الفنان المصري ” جمال عبد الناصر ” رسالة استغاثة إلى الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” عبر حسابها على فيس بوك تشكو من خلالها ابتعادها عن الفن منذ سنوات طويلة بسبب تدخلات البعض وعدم وجود عدالة في توزيع الأعمال على الفنانين .

فكتبت فاطمة الكاشف في رسالتها : ” سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .. هذا الموضوع يسمح له بالنشر من خلال الصحفيين المحترمين أصحاب القلم الحر وهذا الموضوع عن لسانى .. نداء عاجل وهام إلى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ” .

وتابعت : ” نحن بعض الفنانين الدارسين الموهوبين ذو الخبرة الفنية على مدار السنين وقدمنا أعمال فنيه مشرفة وحصلنا على جوائز فنية ونتمتع بحب الجمهور الحمد لله والشكر لله ولكن أصبحنا لا نعمل منذ فترة كبيرة بسبب تحكم بعض الأشخاص فى من يعمل ومن لا يعمل لأسباب شخصية ومصالح أخرى ونحن الفنانين لا مصدر لنا للرزق غير هذا العمل ومنا من يعول أسرته بالكامل ” .

وأضافت : ” فما يحدث الآن ليس فيه شيئ من العدل ولا يرضى الله سبحانه وتعالى .. وعندما يعرض على أحد منا عمل يكون دون المستوى الذى يستحقه الفنان أى لا يتناسب مع مكانته الفنية وفى هذا الوقت عليه أن يقبل أو يرفض منا من يقبل مضطرا لأنه محتاج ماديا لكى يعيش وينفق على أسرته ومنا من يرفض لكنه يصاب بالإحباط وتسوء حالته النفسية وتنتهى بدخوله مصحة نفسية وتوجد أمثلة دون ذكر أسماء لعدم الحرج أو يصابه المرض حتى يتوفاه الله ” .

وقالت الكاشف : ” فهل هذا من العدل فى حين أن فنان آخر يعمل فى أكثر من خمسة أعمال فى وقت واحد وفنان آخر يتمتع بنفس الموهبة ويمكن أكثر لا يعمل .. وأنا لم أكتب هذا إلا بعد سنين والسبب إنى كل سنة أقول يمكن الأمور تتحسن الفترة القادمة لكن للأسف كل فترة أسوأ من اللى قبلها وليس لنا من نشكو إليه غير الله وسيادتكم لأننا لمسنا فى سيادتك حب الخير وحب شعبك الذى تبذل من أجله الكثير حتى يعيش فى أمن وسلام وفى حياة كريمة ” .

وأكملت : ” لذلك ارجوك سيادة الرئيس أن تساعدنا فى عدالة توزيع الأعمال على الفنانين وإقصاء من يتحكمون فى ألأرزاق لمصالحهم الشخصية ونحن نستحق أن نستعيد المكانة التى كنا عليها لأننا نتمتع بموهبة كبيرة بالفطرة وبالدراسة ونتمتع بحب الجمهور والسمعة الطيبة التى تشرف بلدنا فى كل مكان ” .

واستطردت : ” ادعوا الله ان تقرأ هذه الرسالة أو من يقرأها يصلها اليك لأننا فى حاجه شديدة لمساعدتك ودمت لنا ولمصر الحبيبة وربنا يبارك فى عمرك ويجازيك خيرا ويقدرك على فعل ما فيه الخير لنا جميعا ..مع أرق تحياتى وتقديرى لشخصكم المحترم بقلم الفنانة (فاطمة الكاشف ) ” .

واختتمت قائلة : ” ملحوظة أنا ارسلت هذة الرسالة على الصفحه الرسمية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعل وعسى أن تصل إليه إن شاء الله من أجل الفنانين المهمشين عمدا ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا كبير .. من فضلكم من يتفق مع هذا الموضوع يعمل شير حتى يكون الدعم قوى ويصل لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعله خير لنا جميعا إن شاء الله ” .