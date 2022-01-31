نقل الفنانة ” ليلى طاهر ” إلى المستشفى

كتب امير فتحي في الاثنين 31 يناير 2022 05:47 مساءً - تعرضت الفنانة المصرية ” ليلى طاهر ” للإصابة بكسر في قدمها بعد سقوطها على الأرض وهو الأمر الذي استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات مساء أمس الأحد .

وكشفت زوجة نجل ليلى طاهر في تصريحات صحفية لها عن ملابسات الإصابة وتطورات حالة الفنانة الصحية فأشارت إلى أن والدة زوجها كانت قد سقطت على أرضية الحمام نتيجة اختلال توازنها بشكل مفاجئ .

وأضافت أنه تم نقلها إلى المستشفى بسبب الآلام الشديدة التي كانت تشعر بها نتيجة الكسر ومن المقرر أن تجري عملية جراحية اليوم الإثنين لتركيب شريحة مسامير وجبيرة جبس بقدمها .

وأكدت على أن الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر مستقرة ولكنها تعاني من الألم بسبب الكسر والذي تتم السيطرة عليه عن طريق تناولها للمسكنات .