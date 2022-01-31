ليلة حب وفرح مع عاصي الحلاني في العراق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضرب فارس الغناء العربي عاصي الحلاني موعدًا مع جمهوره في العراق بحفل فني يحييه بمناسبة عيد الحب في فندق “وايت هول – إربيل” في 14 فبراير المقبل.

ونشر عاصي الحلاني الإعلان الدعائي للحفل المنتظر في إربيل وعلّق عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” قائلًا: “لاقونا حتي نعيش الحب والفرح بيوم الحب ١٤ فبراير في العراق اربيل”.

يذكر أن عاصي الحلاني أصدر منذ فترة وتحديدًا في شهر مايو الماضي، ألبومه الجديد “كل الفصول”، والذي تضمن 11 أغنية منوعة بين المصري واللبناني والخليجي والبدوي والعراقي، وهي: “حبيبي، خلص بيكفي، مغروم اه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين اجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف انساك، بعدو قلبي”.

كما أطلق عاصي أغنية “حبيبي” الديو مع نجله الوليد الحلاني على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا، وإخراج احمد المنجد الذي قدم عاصي وابنه بصورة راقية جدًا مليئة بمشاعر الأبوة.