ألقت بنفسها من ناطحة سحاب.. انتحار ملكة جمال أمريكا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت “تشيزلي كريست”، الفائزة بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019 والتي عملت كمراسلة لبرنامج تلفزيوني إخباري ترفيهي EXTRA، في مدينة نيويورك يوم الأحد الفائت، عن عمر 30 عاماً. وقالت الشرطة لصحيفة Washington Post، إن “كريست” قد ماتت بعد قفزها على ما يبدو من مبنى سكني في مانهاتن في وقت مبكر من صباح الأحد.

وأكدت عائلة كريست وفاتها في بيان. وقال البيان: “في حزن كبير، نشارك خبر وفاة حبيبتنا تشيزلي. كان نورها الرائع مصدر إلهام للآخرين في جميع أنحاء العالم بجمالها وقوتها. لقد اهتمت، أحبت، ضحكت وتألقت. جسدت تشيزلي الحب وخدمت الآخرين، سواء من خلال عملها كمحامية تناضل من أجل العدالة الاجتماعية، كملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية وكمضيفة في برنامج EXTRA. ولكن الأهم من ذلك، بصفتها ابنة وأخت وصديقة ومرشدة وزميلة – نحن نعلم أن تأثيرها سيستمر”.

على عكس معظم ملكات ملكة الجمال، كانت “كريست” قد أسست بالفعل مهنة احترافية عالية القوة عندما فازت بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية. مع شهادة في القانون وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويك فورست، كانت “كريست” تعمل محامية في ولاية كارولينا الشمالية عندما دخلت مسابقة 2019. أبهرت سيرتها الذاتية وحضورها الحكام وأكسبها الكثير من المعجبين، وكان فوزها حدثاً بارزاً في عام تاريخي شهد فوز النساء السمراوات في جميع مسابقات ملكات الجمال الخمس الكبرى. ارتدت “كريست” تاجها فوق تجعيد الشعر الطبيعي، وهو قرار كانت تأمل أن يُمكِّن النساء الأخريات من الشعور بالثقة في إبراز شعرهن الطبيعي، كما قالت في إحدى المقابلات. في كتاب There She Was، وهو تاريخ مسابقة ملكة جمال أمريكا الذي نُشر العام الماضي، ذكرت صحيفة Washington Post في أن هذه اللحظة تمثل انتصاراً لحركة النساء الأمريكيات من أصل أفريقي اللائي يحاولن قلب معايير الجمال القديمة الصارمة التي أجبرت الأجيال التوافق المؤلم للكي المسطح أو لفرد الشعر كيميائياً. بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، انضمت “كريست” إلى برنامج EXTRA كمراسلة، وهي شخصية تم الإشادة بها من قِبَل منتجو العرض الجماعي. وقال موظفو البرنامج في بيان بعد وفاتها: “قلوبنا مكسورة. لم تكن تشيسلي مجرد جزء حيوي من عرضنا، لقد كانت جزءاً محبوباً من عائلتنا، وقد أثرت في طاقم العمل بأكمله. خالص تعازينا لجميع أفراد عائلتها وأصدقائها.”

ولدت “كريست” في ميشيغان وانتقلت إلى ولايتي كارولينا عندما كانت طفلة، ثم التحقت في نهاية المطاف بجامعة ساوث كارولينا، حيث تنافست كرياضية سباقات المضمار والميدان في القسم الأول وتخرجت من كلية إدارة الأعمال. ذهبت للحصول على شهادات في القانون والدراسات العليا في ويك فورست. كمحامية، تولت “كريست” العمل القانوني المجاني للأشخاص المسجونين الذين يقاومون أحكام السجن غير العادلة. كما أنشأت مدونة أزياء مخصصة لمساعدة النساء في العثور على ملابس عمل بأسعار معقولة.