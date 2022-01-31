شهد برمدا تكشف عن موعد زفافها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة السورية شهد برمدا لحفل زفافها من لاعب منتخب سورية لكرة القدم أحمد الصالح والذي سيقام في الخامس من شهر شباط/ فبراير القادم وذلك في أحد فنادق العاصمة السورية دمشق.

ونشرت شهد عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة لبطاقة دعوة الحفل بالإضافة إلى صورها برفقة خطيبها وتهاني من قبل أصدقاء وجهوا لهم الدعوة لحضور الحفل. وكانت شهد برمدا قد أعلنت خطوبتها من أحمد الصالح في شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي حيث تلقت التهاني من زملائها وأصدقائها ونشرت شهد حينها صورة تجمعها بخطيبها على “انستغرام” وعلّقت عليها: “قديش منمر بمحطات حلوة بحياتنا و منتمنى يوقف فينا الزمن عندا،بس فجأة منمشي بإرادتنا او غصباً عنا لأنو بتطلع هالمحطة مو النا و مو مكاننا..و منضل هيك لوقت ما نكتشف انو رب العالمين كان عم يحضرنا للمكان و الشخص يلي بيليقو فينا و بروحنا و قلبنا..طلعت مخلوقة من ضلع امير و بطل و سند و رجال بكل المعاني..قوة و حنية و عطاء مالو حدود بكل شي..ضليت تحبني ٤ سنين بدون ما اعرفك وبدون ما التقي فيك او المحك حتى..واليوم تشرفت انو انربط اسمي بأسمك..بحبك بحبك كتير كابتن”. يشار إلى أن شهد نالت شهرتها الفنية بعد مشاركتها ببرنامج “سوبر ستار”.

وعلى الصعيد الفني كانت شهد قد أطلقت أغنية “ياكايدهم” المخصصة للأطفال المصابين بمرض السرطان كما أحيت العديد من الحفلات خلال الصيف الفائت.