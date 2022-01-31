داليا مبارك في لجنة تحكيم “سعودي آيدول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تم اختيار الفنانة السعودية داليا مبارك للمشاركة في لجنة تحكيم “سعودي آيدول”، الذي بدأت تحضيراته قبل أشهر قليلة، وكانت قناة MBC قد كشفت عن هذه المفاجأة السارة للجمهور السعودي في شهر نوفمبر 2021، بعدما طرحت إعلاناً عن برنامج مواهب جديد بعنوان “سعودي آيدول”.

وقد طرحت القناة الإعلان الرسمي لدعوة كل من يجد في نفسه موهبة الغناء للتقدم للبرنامج، الذي لم يتم الكشف عن موعد عرضه بعد،فيما لم يُعلن الاختيار بعد عن الأسماء الثلاثة التي ستُختار من الفنانين الرجال لاستكمال اللجنة، على أن يتم اختيار أحدها، وهناك ثلاثة أسماء مطروحة، ولكن لم يُعلن عنها، وهي: عايض يوسف، وراشد الماجد، وماجد المهندس.

يُذكر أن “سعودي آيدول” هي النسخة السعودية بعد نجاح النسخة العراقية من البرنامج، التي ضمت في لجنة التحكيم كلاً من: رحمة رياض، وسيف نبيل، وحاتم العراقي.

كذلك كانت قناة MBC قدمت على مدار 4 مواسم برنامج المواهب “أراب آيدول”، الذي حظي بشعبية كبيرة في الوطن العربي، وأظهر عدداً من النجوم الذين وجدوا شهرة جيدة في الوطن العربي.