محمد رمضان ينتهي من تصوير كليبه الغنائي "باي باي ثانوية" وطرحه خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

انتهى الفنان محمد رمضان، أمس الأحد، من تصوير كليبه الغنائي الجديد "باي باي ثانوية"، استعدادا لطرحه على "يوتيوب" خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع بين محمد رمضان والمخرج ياسر سامي في عالم الكليبات بعد تعاونهما معا لأول مرة في كليب أغنية "مافيا"، كما سبق أن تعاونا معا أيضا في الدراما التليفزيونية بمسلسل "نسر الصعيد" .

ويضم فريق عمل الكليب الغنائي "باي باي ثانوية"، إسلام شندي الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية مع فريق أجنبي، وتوزيع الأمريكي ، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، ومهندس ديكور رامي دراج، بروديوسر محمد سعيد رضوان، استايلست نهال المصري، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج ياسر سامي.

وكانت آخر أعمال شو ميديا برودكشن، تنفيذ حفل الفنان محمد رمضان الذي أقيم بالساحل الشمالي في أغسطس الماضي، ورفع الحفل لافتة كامل العدد

يذكر أن محمد رمضان، روج مؤخرا لأغنيته الجديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، حيث نشر مقطع فيديو وهو يقوم بغنائها داخل سيارته، وعلق قائلا: "نجحنا.. باي باي ثانوية، استعدوا ثقة في الله نجاح