"كارثي".. محمد هنيدي ينتقد تنظيم كأس أمم أفريقيا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وصف الفنان محمد هنيدي، تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في الكاميرون، بـ "الكارثي"، مستنكرا الطريقة التي ظهر بها قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول اللاعب محمد صلاح، وهو يقوم بعمل الإستشفاء.

الفنان محمد هنيدي نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة تجمع لاعبي المنتخب المصري، محمد صلاح، والسولية، أثناء إجراء الإستشفاء، وكتب: "تخيل لما تكون بتلعب في أقوى دوري في العالم، وبيتابع تدريباتك وتحضيراتك أفضل متخصصين في العالم، وتضطر تعمل استشفاء في جردل طرشي بالشكل ده وتسكت عشان بلدك، وسط تنظيم كارثي".

وتابع: "كل الدعم والتحية لكل اللاعيبة وبعثة المنتخب إنهم بيستحملوا كل المهازل بتاعت تنظيم البطولة دي عشان بلدهم وعشان يفرحونا".

ويلتقي منتخب مصر، مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة، يوم الخميس المقبل في نصف نهائي أمم أفريقيا،