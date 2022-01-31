"أنا اللي غسلتها".. ماذا قالت سهير الباروني عن حادث وفاة ابنتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وفاة ابنتها "عفاف"، كان أقوى الصدمات التي أوجعت قلب الفنانة الراحلة سهير الباروني، وظلت تفاصيل حادث رحيل الإبنة حاضرة أمامها، حتى رحيلها عام 2012، عن عمر يناهز 74 عاما.

الفنانة الراحلة سهير الباروني، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 31 يناير عام 2012، عن عمر يناهز 74 عامًا، تحدثت وهي تبكي، عن رحيل ابنتها "عفاف"، إثر حادث ميكروباص تاركة لها ابنها عمر 14 عامًا، وابنتها كريمة عمرها 11 عامًا.

الفنانة الراحلة سهير الباروني، خلال ظهورها مع الفنانة صفاء أبو السعود، شاهدت مقاطع من حفل تكريمها ضمن فعاليات المهرجان الكاثوليكي للسينما، وتحدثت عن تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة إبنتها.

وقالت: "ماتت في حادثة في شارع جامعة الدول العربية، لقيت جارتي بتديني التليفون بتقولي عفاف عملت حادثة جرينا، تصوري لي لما أدخل وألاقي ابن بنتي أمه عماله تصوت، وهو ماسك المحلول لفوق مفيش حامل يتشال عليه المحلول".

وتابعت: "مسكت المحلول بداله، وبنتي قاعدة تصرخ من شدة الألم وتقولي آه يا ماما، لحد تاني يوم كانت اتوفت، أنا اللي غسلتها".

الفنانة الراحلة سهير الباروني، وتعد واحدة من أبرز الكوميديانات في تاريخ الدراما والسينما المصرية، وقدمت عددًا من الأعمال أهمها "لن أعيش في جلباب أبي"، و"مغامرات زكية هانم" و"فرقة ناجي عطالله" و"للثروة حسابات أخرى".