طرح بوسترات مسلسل "سوتس بالعربي" لعرضه في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرح صناع مسلسل "سوتس بالعربي" البوستر الدعائي للمسلسل المقرر عرضه ضمن دراما رمضان المقبل 2022.

وظهر على البوستر 6 فنانين وهم: آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد.

المسلسل مأخوذ عن النسخة الأمريكية والتي تحمل نفس الاسم، وهو من تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج مريم أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني.

المسلسل تدور أحداثه حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال