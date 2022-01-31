"صديقي وحبيبي وأخويا".. سامح حسين يعلن وفاة خاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان سامح حسين، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة خاله.

وكتب "سامح": "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، توفى إلى رحمة الله تعالى أمس خالي وأبويا وأخويا وصديقي وحبيبي الأستاذ إبراهيم شحاتة".

وتابع: "الطيب المؤدب الكريم الخلوق الخدوم الحنين، اللَّهُم ارحمه وأغفر له وادخله برحمتك الجنة بغير حساب وصبرنا يارب، ولا أراكم الله مكروهاً".

من ناحية أخرى يقدم الفنان سامح حسين العرض المسرحي "حلم جميل" المأخوذة عن رائعة "شارلي شابلن"، وقدمها في عدد من المحافظات، منها: بورسعيد، الأقصر، قنا، الغربية.

مسرحية "حلم جميل" بطولة: سامح حسين، سارة درزاوي، أحمد عبدالهادي، عزت زين، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومن إخراج إسلام إمام.