خاص| تفاصيل استبعاد "مسلم" من تقديم أغاني مسلسل "عودة الأب الضال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمظزة:

مشاركة مغني المهرجانات مسلم في تقديم أغنية بعنوان "كازانوفا"، في مقدمة مسلسل "عودة الأب الضال"، أثار الجدل في نقابة المهن الموسيقية، بسبب إصدارها في وقت سابق قرار بمنع التعامل معه.

المخرج أحمد عبد العال "مخرج المسلسل" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "احترامنا لقرارات نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر فرض علينا، إبعاد مغني المهرجانات مسلم، رغم أن الشركة المنتجة تسلمت الأغاني قبل القرارات".

وأضاف: "هذا الأمر كلف الشركة مبالغ كبيرة، من المقرر تقديم الأغاني بصوت المطرب حودة بندق فقط".

المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية"، علق على ماحدث، في تصريح لـ"الخليج 365"، قائلا: "مسلم، هارب من التجنيد، ولا يملك شهادة إنهاء الخدمة العسكرية، ومشاركته غير قانونية، ونقدر موقف الشركة المنتجة".

يذكر أن مسلم اسمه الأصلي هو مصطفى زكريا محمد علي مسلم، قدم في رمضان الماضي أغنية مسلسل "موسى"، الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، وأغنية "النوايا" في فيلم "ماكو" .

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب هاني شاكر، قد أصدرت قرارا بمنع التعامل مع 19 من مطربي المهرجانات، ومنهم: حسن شاكوش، حمو بيكا، مسلم، مجدي شطة، فيلو، عنبة، شواحة، فرقة العصابة، والكعب العالي.

مسلسل "عودة "الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وغيرهم.