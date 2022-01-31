قواعد اللعبة تتبدّل في الأسابيع الأخيرة من “بوليفارد المواهب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضمن فعاليات موسم الرياض وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تواصلت المنافسات بين المشتركين ضمن العرض المباشر الـ14 من برنامج “بوليفارد المواهب” على MBC1 و”MBC العراق” وMBC5.

وبعد مجموعة عروض مباشرة، شهدت تقديم أغان خاصة صُوّر بعضها على طريقة الفيديو كليب، وإثر حصول كل منهم على دعم مالي من مديري الأعمال حسن طالب وحمدي بدر، اتخذ العرض المباشر الأخير، شكلاً مختلفاً. فمع انطلاق السهرة، كشفت مقدمة البرنامج أجواء الجودي أن قواعد اللعبة تغيرت كليّاً، وأعطت الكلمة للكاشي ليعلن ما في جعبته من قرارات، الذي كشف أن المشتركين باتوا جاهزين للاختبار الحقيقي المتمثل بمرحلة الحسم، إثر وصول البرنامج إلى مستويات متقدمة في مسيرتهم. هكذا، ستشهد السهرات القادمة، مغادرة اثنين من المشتركين في كل حلقة واحد من فريق حسن والآخر من فريق حمدي، وذلك ضمن الحلقات الأربعة الأخيرة من البرنامج، حيث تنتهي مسيرة اثنين منهم في الحلقة المقبلة، ثم اثنين آخرين في حلقة ربع النهائي، واثنين في مرحلة نصف النهائي، ليتبقى 4 مشتركين فقط في الحفل المباشر الأخير.

من هنا، ستكون مهمة المشتركين من الآن فصاعداً أكثر صعوبة على مختلف المستويات، لاسيما على مستوى الاهتمام بحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وإعادة حساباتهم بالمحتوى الذي يقدمونه من خلالها. ولكي يتمكن المشتركون من الاستمرار، يقع على عاتق الجمهور التصويت عبر MBC VOTE، تحميهم بالتالي من الوقوف في منطقة الخطر، ثم استبعادهم الواحد تلو الآخر. وتخلّل الحلقة أكثر من مرور للمشتركين على المسرح، ليؤدوا أغان بشكل منفرد وضمن ثنائيات ومجموعات.

الجدير بالذكر أن تغطية نشاطات المشتركين، تتواصل في حلقات يومية على MBC4 وMBC5، إضافة إلى حفل مباشر في سهرة كل أحد على MBC1 و”MBC العراق” وMBC5، علاوةً على “بوليفارد بلاس” على منصة شاهد المفتوحة.

يُعرض “الحفل المباشر لبوليفارد المواهب” على MBC1 وMBC5، كلّ أحد الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية، 07:30 مساءً بتوقيت الرباط.

يُعرض “الحفل المباشر لبوليفارد المواهب” على “MBC العراق”، كلّ أحد الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00 مساءً بتوقيت العراق، و”يوميات البوليفارد” يومياً ما عدا الأحد عند منتصف الليل بتوقيت العراق.

تُعرض “يوميات البوليفارد” على MBC4، يومياً 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية وعلى MBC5 الساعة 02:00 بعد الظهر بتوقيت الرباط.

تُعرض حلقات “بوليفارد بلَس” من الثلاثاء إلى السبت على منصة “شاهد” المفتوحة.