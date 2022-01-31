والد المطربة بوسي يشن هجوما عليها : ” قالتلي إنسى إن لك بنت وعملتلي بلوك “

كتب امير فتحي في الاثنين 31 يناير 2022 02:57 مساءً - أجرى ” محمد شعبان ” والد المطربة المصرية ” بوسي “مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية ” إنجي أنور ” عبر قناة ETC والتي اشتكى من خلالها من إهمال إبنته له وعدم سؤالها عنه ورعايته رغم تدهور وضعه الصحي ومعاناته من أمراض الشيخوخة .

وأشار والد بوسي إلى أن آخر تواصل تم بينه وبين إبنته كان منذ حوالي سنتين مؤكدا على عدم وجود أي مشاكل بينهما .. واشتكى أيضا من عدم سؤال أيا من أبنائه عنه .

وتابع : ” أنا كنت مطلق أمها زمان وانفصلنا وأمها ماتت .. وأنا صرفت عليها وهي صغيرة وكانوا بياخدوا مني نفقة كويسة .. أنا مش أب جاحد ولما كانوا بيجولي كنت بديهم اللي هما عاوزينه ” .

وأضاف محمد شعبان أن إبنته بوسي كانت ترعاه ماديا وترسل له أموالا قبل 5 سنوات ثم انقطعت عن هذا الأمر بعد ذلك .. وبعد حديثه في بعض وسائل الإعلام عن خلافهما أرسلت له مبلغ بقيمة 2000 جنيه .

وقال : ” لما لقت إن ده وده بيتكلموا عليها قالتلي إسمع يا محمد يا شعبان إنسى إن ليك بنت إسمها بوسي وأنا نسيت ومش عايز منها حاجة ” .

وبسؤاله عن سبب عودته للحديث عن خلافاته مع إبنته مرة أخرى أجاب : ” أنا مرجعتش أتكلم تاني .. الصحافة والقنوات اللي مش عاتقاني بيجولي ياخدوا مني كلام غصب عني ” .

ووجه محمد شعبان رسالة إلى إبنته المطربة بوسي قائلا : ” ربنا يسهلها وربنا يسترها معاها واللي بيتعمل فيا هيتعمل فيها بعدين وربنا هو اللي هيتصرف معاها .. وأنا لو جاحد وعملت فيها اللي ما يعمل أنا مهما كان أبوها وأنا زهقت من الكلام ده ” .

ويبلغ والد بوسي من العمر 88 عامًا وكان قام منذ ساعات بترك منزله مختبئا بمقهى بالمنطقة هربا من وسائل الإعلام حيث كان قد استنجد يوم أمس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بأبنائه لرعايته فى كبره بعد تدهور صحته .