حورية فرغلي : ” بعد 5 سنين أول ريحة أشمها كانت الحشيش “

كتب امير فتحي في الاثنين 31 يناير 2022 02:57 مساءً - تحدثت الفنانة ” حورية فرغلي ” خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية ” لميس الحديدي ببرنامجها كلمة أخيرة عن فترة مرضها والعمليات الجراحية التي أجرتها لتجميل أنفها وفقدانها حاسة الشم لسنوات طويلة .

فقالت حورية فرغلي عن شعورها عقب إزالتها لضمادات العملية الجراحية التي خضعت لها بأنفها : ” صليت ركعتين شكر لربنا وعيطت قولتله يارب أنا مش عارفة أقولك إيه يارب ” .

وبسؤالها عن أول شئ تمكنت من شم رائحته بعد عودة حاسة الشم إليها كشفت حورية فرغلي عن أنه كان الحشيش أو ما يعرف في أمريكا بال ” ماريجوانا ” .

وعلقت على ذلك قائلة : ” كنت في الممر بتاع الفندق أنا شميت ماريجوانا .. ريحة قوية فسألت أخويا أمريكاني قالي يا بنتي هنا عادي وبيشتروها عادي ” .

وكانت الفنانة حورية فرغلي قد كشفت عن إجرائها ل 17 عملية جراحية لعلاج ما تعرضت له من إصابة في أنفها قبل 5 سنوات عاشت خلالها أسوأ أيام عمرها لكنها بالإرداة وعدم اليأس استطاعت الوقوف على قدمها مجددًا .