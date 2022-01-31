كتب امير فتحي في الاثنين 31 يناير 2022 02:57 مساءً - تحدثت الفنانة ” حورية فرغلي ” خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية ” لميس الحديدي ببرنامجها كلمة أخيرة عن فترة مرضها والعمليات الجراحية التي أجرتها لتجميل أنفها وفقدانها حاسة الشم لسنوات طويلة .
فقالت حورية فرغلي عن شعورها عقب إزالتها لضمادات العملية الجراحية التي خضعت لها بأنفها : ” صليت ركعتين شكر لربنا وعيطت قولتله يارب أنا مش عارفة أقولك إيه يارب ” .
وبسؤالها عن أول شئ تمكنت من شم رائحته بعد عودة حاسة الشم إليها كشفت حورية فرغلي عن أنه كان الحشيش أو ما يعرف في أمريكا بال ” ماريجوانا ” .
وعلقت على ذلك قائلة : ” كنت في الممر بتاع الفندق أنا شميت ماريجوانا .. ريحة قوية فسألت أخويا أمريكاني قالي يا بنتي هنا عادي وبيشتروها عادي ” .
وكانت الفنانة حورية فرغلي قد كشفت عن إجرائها ل 17 عملية جراحية لعلاج ما تعرضت له من إصابة في أنفها قبل 5 سنوات عاشت خلالها أسوأ أيام عمرها لكنها بالإرداة وعدم اليأس استطاعت الوقوف على قدمها مجددًا .
كانت هذه تفاصيل خبر حورية فرغلي : ” بعد 5 سنين أول ريحة أشمها كانت الحشيش “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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