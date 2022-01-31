إصابة بطل فيلم ” أوقات فراغ ” بشرخ في الجمجمة إثر تعرضه لحادث سير

كتب امير فتحي في الاثنين 31 يناير 2022 02:57 مساءً - كشف الممثل ” أحمد حداد ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تعرضه لحادث سير حيث اصطدمت به سيارة أثناء عبوره للطريق .

وتضمن المنشور صورة لأحمد حداد خلال تواجده بالمستشفى والتي ظهر بها وهو مربوط الرأس وجالسا على كرسي متحرك .

وكتب في تعليقه على الصورة كاشفا عن ما تعرض له : ” أنا خبطتني عربية .. وعندي شرخ بسيط في الجمجمة والركبة الشمال .. الحمد لله قدر ولطف .. أنا خيطت راسي دلوقتي بس ألم رهيب ” .

وتابع : ” بعتذر عن أي مواعيد وارتباطات في الفترة القريبة .. مش عارف هقدر أقف على رجلي يوم الحفلة ولا لأ .. خلوا بالكوا وانتوا بتعدوا الشارع .. أنا هتحسن إن شاء الله .. دعواتكم ” .

يذكر أن الممثل أحمد حداد اشتهر بدوره في فيلم ” أوقات فراغ ” الذي شارك في بطولته إلى جانب كلا من أحمد حاتم وكريم قاسم وعمرو عابد .. وانتهى دوره بعدما صدمته سيارة وتوفى ليكون سببا في تغيير أصدقائه .