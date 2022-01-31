وفاة والدة الفنان محمد جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
أعلن الفنان محمد جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والدته اليوم الإثنين.
الفنان محمد جمعة، أعلن عن قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت من كنت أرحم بها.. أمي في ذمة الله، نسألكم الدعاء"
وقام عدد من نجوم الفن بالدعاء لوالدة "جمعة" عبر التعليقات، أبرزهم: فادي خفاجة، مصطفى درويش، حسام داغر، دياب، وآخرون.
الفنان محمد جمعة شارك مؤخرا في بطولة فيلم "قمر 14"، مع خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، شيرين رضا، أمينة خليل، أحمد مالك، بيومي فؤاد، محمد علاء، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أٔحمد بدير، محمد مهران، وأحمد حاتم.