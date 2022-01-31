وفاة والدة الفنان محمد جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان محمد جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والدته اليوم الإثنين.

الفنان محمد جمعة، أعلن عن قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت من كنت أرحم بها.. أمي في ذمة الله، نسألكم الدعاء"

وقام عدد من نجوم الفن بالدعاء لوالدة "جمعة" عبر التعليقات، أبرزهم: فادي خفاجة، مصطفى درويش، حسام داغر، دياب، وآخرون.

الفنان محمد جمعة شارك مؤخرا في بطولة فيلم "قمر 14"، مع خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، شيرين رضا، أمينة خليل، أحمد مالك، بيومي فؤاد، محمد علاء، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أٔحمد بدير، محمد مهران، وأحمد حاتم.