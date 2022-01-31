أحمد السعدني يكشف عن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن إصابته بفيروس كورونا للمرة الأولى.

وكتب "السعدني": "بعد صمود سنتين ونبر كتير على شاكلة إنت الوحيد اللي مجالوش كورونا.. جالي كورونا".

فيما تفاعل عدد من نجوم الفن مع "منشور" السعدني، أبرزهم: أحمد عبدالعزيز، المخرج سيف يوسف، شريف إدريس، ريهام عبدالغفور، صفاء مغربي، غادة عادل، وآخرون.

من ناحية أخرى يشارك الفنان أحمد السعدني في بطولة مسلسل "منورة بأهلها" مع نخبة من نجوم الفن، ويعرض العمل على منصة شاهد.

"منورة بأهلها" بطولة: ليلى علوي، أحمد السعدني، غادة عادل، باسم سمرة، محمد حاتم، رانيا يوسف، ناهد السباعي، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، وهو من تأليف محمد أمين راضي، ومن إخراج يسري نصر الله.