بعد تعرضه لحادث سير.. الشاعر أمين حداد يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ نجله "أحمد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الشاعر أمين حداد، تفاصيل الحالة الصحية لنجله الفنان أحمد حداد عقب حادث السير، الذي تعرض له مساء أمس الأحد.

الشاعر أمين حداد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أحمد نقل إلى المستشفى، بعد الحادث الذي تعرض له مساء أمس الأحد، وأصيب بشرخ في الجمجمة، والقدم اليسرى".

وتابع: "تم وضع القدم في الجبس، وخضع لخياطة جراح الرأس، ويخضع حاليا للعلاج والمتابعة في المنزل".

الشاعروالفنان أحمد حداد، أعلن عبر صفحته في موقع فيسبوك، تعرضه لحادث سيارة، خلال عبوره الطريق، مؤكدا إصابته بشرخ في الجمجمة.

أحمد حداد، شارك بالتمثيل في فيلم "أوقات فراغ"، ومسلسل "موجة حارة"، وانتهى مؤخرا من تصوير أول فيلم من تأليفه وإخراجه، وهو بعنوان "أما عن حالة الطقس"، بطولة حنان يوسف، وحسن الجريتلي.

وكتب "حداد" العديد من أغاني فرقة "أسكندريلا"، التي يعد مع والده الشاعرأمين حداد، أحد مؤسيسها، وكان يستعد لإحتفال بمرور 5 سنوات، على تأسيس الفرقة الغنائية "رترو"، في الحفل المقام يوم 22 فبراير على مسرح ساقية الصاوي.