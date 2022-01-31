حورية فرغلي ليست الأولى| نجوم أكدوا تعرضهم للسحر.. منهم شهيرة وإيهاب توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

إعلان الفنانة حورية فرغلي، عن تعرضها لأحد أعمال السحر الذي دخل بيتها، جاء ليضعها ضمن مجموعة من نجوم الفن، أكدوا ان توقف أعمالهم ، وإصابتهم بالمرض، كانت لنفس السبب.

وتضم القائمة إلى جانب الفنانة حورية فرغلي، نخبة من نجوم ونجمات الفن، وفي المقدمة الفنانة المعتزلة شهيرة، والمطرب إيهاب توفيق.

ساحرة الجنوب

الفنانة حورية فرغلي"، خلال ظهورها في برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أكدت أنها بعد الانتهاء من تصوير مسلسل ساحرة الجنوب، ظلت قعيدة في المنزل لمدة عام، ولا تعمل ماذا أصابها، ولن يستطع أي طبيب اكتشاف حالتها.

وأضافت، أن والدتها طلب منها جلب شيخ لقراءة القرآن في منزلها، ليخبرها أن هناك شخص قام بعمل سحر لي، لافتة إلى أن الخادمة وجدت العمل موجود في "قصرية زرع".

وأكدت أنها تأثرت بهذا السحر ولم تعد تقوم بأي أعمال درامية، ولم تتزوج، وأصيب في أنفها، وأجرت العديد من العمليات الجراحية، لكن بعد أن اكتشفت السحر والتخلص منه عادت حياتها لطبيعتها مرة أخرى.

شهيرة

الفنانة شهيرة، خلال ظهورها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، أكدت تعرضها للسحر لمدة عامين، عقب نجاح فيلم "وصمة عار"،

وقالت الفنانة شهيرة، إنها عانت من حساسية فى وجهها ،جعلتها لا تتمكن من وضع مستحضرات التجميل .

إيهاب توفيق

المطرب إيهاب توفيق، خلال ظهوره في برنامج "شيخ الحارة"، أكد أن أحد زملائه من المطربين، زاره في المنزل، وترك "عمل سفلي" له.

وأكد “توفيق”، أن بعد تلك الزيارة انقلبت حياته رأساً على عقب.

نجلاء بدر

الفنانة نجلاء بدر، خلال ظهورها في برنامج "شيخ الحارة"، كشفت أن خطيبها السابق، قام بعمل سحر سفلي لها، حيث إنها كانت تتعرض لـ كوابيس.



أحمد فلوكس

الفنان احمد فلوكس، خلال ظهوره في برنامج "واحد من الناس"، أكد أن سيدة كان على وشك الارتباط بها، كانت وراء تعرضه للسحر.

وأشار إلى أنه أصيب بالاكتئاب والعصبية الشديدة، وقد أثر على حياته الشخصية والمهنية، وقد قام بالذهاب لأداء العمرة والتقرب إلى الله.