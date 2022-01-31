وفاة المخرج نبيل الجوهري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، المخرج نبيل الجوهري الأمين العام لنقابة السينمائيين.

ونعت نقابة السينمائيين عبر حسابها بموقع فيسبوك المخرج الراحل، في بيان لها، قائلة: "نقابة المهن السينمائية تنعى الزميل المخرج نبيل الجوهري".

وتابع البيان: "ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج/ نبيل الجوهري- الأمين العام للنقابة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

كما كشف البيان موعد ومكان جنازة المخرج الراحل: "الجنازة اليوم الإثنين الموافق 31 يناير 2022، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة".

نبيل الجوهري بدأ عمله كمدير تصوير بعدد من المسلسلات، بعدها عمل كمخرج منفذ بالعديد من الأعمال منها: "البوابة الثانية، على باب الوزير، أولاد عزام، الثعلب".