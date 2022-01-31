بطل "أوقات فراغ" يتعرض لحادث سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض الفنان الشاب أحمد حداد، لحادث سيارة، ونشر صورة من المستشفى عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب: "أنا خبطتني عربية، وعندي شرخ بسيط في الجمجمة والركبة الشمال، الحمد لله قدر ولطف، أنا خيط راسي دلوقتي بس ألم رهيب".

وتابع: "بعتذر عن أي مواعيد وارتباطات في الفترة القريبة، مش عارف حقدر أقف على رجلي يوم الحفلة ولا لأ، خلوا بالكوا وانتوا بتعدوا الشارع ، أنا حتحسن إن شاء الله دعواتكم".

أحمد حداد شارك في بطولة فيلم "أوقات فراغ" الذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب، أبرزهم: أحمد حاتم، عمرو عابد، كريم قاسم، راندا البحيري.