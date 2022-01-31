الارشيف / فن ومشاهير

بطل "أوقات فراغ" يتعرض لحادث سيارة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض الفنان الشاب أحمد حداد، لحادث سيارة، ونشر صورة من المستشفى عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب: "أنا خبطتني عربية، وعندي شرخ بسيط في الجمجمة والركبة الشمال، الحمد لله قدر ولطف، أنا خيط راسي دلوقتي بس ألم رهيب".

وتابع: "بعتذر عن أي مواعيد وارتباطات في الفترة القريبة، مش عارف حقدر أقف على رجلي يوم الحفلة ولا لأ، خلوا بالكوا وانتوا بتعدوا الشارع ، أنا حتحسن إن شاء الله دعواتكم".

أحمد حداد شارك في بطولة فيلم "أوقات فراغ" الذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب، أبرزهم: أحمد حاتم، عمرو عابد، كريم قاسم، راندا البحيري.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا