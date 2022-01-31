دينا فؤاد تؤدي مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة دينا فؤاد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من أمام الكعبة المشرفة، أثناء تأديتها مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.

وعلقت دينا: "الحمد لله، دعوتي لكل الناس اللي بتحبني من قلبها، ربنا يرزقكم زيارة بيت الله ومسجد الرسول، ويرزقكم فرحة القلب، أصل فرحة القلب دي رزق الحمد لله عليها".

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة دينا فؤاد في بطولة فيلم "200 جنيه" الذي عرض مؤخرا بالسينمات، وشارك به مجموعة من أبرز نجوم الفن.

والفيلم بطولة: أحمد السقا، إسعاد يونس، ليلى علوي، أحمد آدم، أحمد السعدني، أحمد رزق، مي سليم، هاني رمزي، خالد الصاوي، محمود حافظ.