نبيل الهجرسي.. تزوج فنانة شهيرة وتوفى يوم خطبة ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل غدًا ذكرى ميلاد الفنان الكبير نبيل الهجرسي، إذ ولد في 31 يناير من عام 1937.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن نبيل الهجرسي:

- ولد نبيل الهجرسي في الإسكندرية.

- حصل على بكالوريوس الفنون التطبيقية.

- تزوج فى بداية حياته من الفنانة إسعاد يونس حين كانت تعمل مذيعة في الراديو ثم انفصلا.

- أنجب من إسعاد يونس ابنتهما "نورهان".

- تزوج من السيدة سهام صبري وأنجب منها ثلاثة أبناء.

- قدم عدة مسرحيات أبرزها: "أصل وصورة" و"أنا ومراتي وجوزها" و"الصعلوكة" و"الطرطور" و"مقالب محروس".

- قدم طوال مسيرته الفنية قرابة 170 عملاً تنوعت بين السينما والتليفزيون والمسرح.

- شارك في أفلام: "رغبة وحقد وانتقام، باب النصر، خميس يغزو القاهرة، عشش الترجمان، الكلبشات، درب البهلوان".

- رحل قبل عرض فيلمه "فبراير الأسود"، مع الفنان خالد صالح والمخرج محمد أمين.

- توفي الفنان الكبير نبيل الهجرسي في 19 يناير 2013، إثر إصابته بهبوط مفاجئ في الدورة الدموية، بعد ساعات من خطبة ابنته هبة للكابتن أمير عزمي مجاهد لاعب الزمالك السابق، ونجل الكابتن عزمي مجاهد.