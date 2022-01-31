"دخلتوا الفرحة كل بيت".. كيف هنأت كندة علوش منتخب مصر بعد فوزه على المغرب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأت الفنانة السورية كندة علوش، المنتخب المصري بعد تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب تغلبه على منتخب المغرب، بالفوز بنتيجة (2-1) بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وكتبت علوش، عبر حسابها بموقع "تويتر": "ألف ألف مبروك للمنتخب المصري، مبروك للأبطال، دخلتوا الفرحة كل بيت".

وأحرز سفيان بوفال هدف تقدم المغرب في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

وتدارك قائد المنتخب محمد صلاح النتيجة للفراعنة بهدف التعادل في الدقيقة 53، وأحرز محمود حسن "تريزيجيه" هدف الفوز في الدقيقة 100 من عمر الشوط الإضافي الأول.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي أمم أفريقيا.