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إريكسن يعود رسمياً للدوري الإنجليزي الممتاز

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

كريستيان إريكسن

عاد صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، إلى الممتاز لكرة القدم، بانضمامه اليوم الاثنين لنادي برينتفورد، في صفقة انتقال حر.

وقال نادي برينتفورد على موقعه الرسمي، إنه وقع عقداً مع إريكسن حتى نهاية الموسم الحالي، وإنه ينتظر حصول لاعبه الدنماركي الجديد على البطاقة الدولية من الفيفا.

بينما أكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي ومدربي كرة القدم، الإيطالي فابريسيو رومانو، أن عقد إريكسن يسمح لبرينتفورد بتجديد بقاء اللاعب الدنماركي معه لموسم آخر أي حتى يونيو 2023.

وكان إريكسن، تعرض لسكتة قلبية في كأس أوروبا الصيف الفائت وخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب.

وأنهى صاحب الـ29 عاماً، عقده مع فريقه السابق إنتر ميلان بالتراضي في ديسمبر الماضي، إذ يحظر على اللاعبين استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب.

وكان إريكسن، أمضى فترة ناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي توتنهام بين العامين 2013 و2020 قبل انتقاله لإنتر ميلان.

تجدر الإشارة إلى أن برينتفورد، يحتل حاليا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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