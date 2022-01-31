بالفيديو: ألقت بنفسها من الطابق 29.. انتحار ملكة جمال الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 01:22 مساءً - أقدمت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، تشيسلي كريست، على إنهاء حياتها بعد أن قفزت من مبنى شاهق وسط مدينة نيويورك، بحسب صحيفة “نيويورك بوست”.

وقالت مصادر، إن كريست، 30 عاما، قفزت من مبنى أوريون الفاخر المكون من 60 طابقا، صباح الأحد، وعثر عليها ميتة في الشارع.

وأضافت المصادر، إن كريست تركت وراءها ملاحظة تقول إنها تريد أن تترك كل شيء لوالدتها، موضحة أن كريست عاشت في الطابق التاسع من المبنى وكانت بمفردها عندما قفزت من شرفة في الطابق التاسع والعشرين.

وقالت المصادر إنها شوهدت لآخر مرة على الشرفة. ونشرت كريست البالغة من العمر 30 عاما قبل قفزها من المبنى منشورا على حسابها الشخصي في “إنستغرام”، قالت فيه: “ليجلب هذا اليوم الراحة والسلام”.

وأصدرت عائلة كريست بياناً قالت فيه: “ونحن نشعر ببالغ الحزن، نعلن وفاة حبيبتنا تشيسلي”.

وأضاف البيان: “كان نورها وجمالها وقوتها مصدر إلهام لكثيرين في مختلف أنحاء العالم. جسدت الراحلة مفاهيم الحب وخدمة الآخرين من خلال عملها كمحامية تناضل في سبيل العدالة، وكملكة جمال للولايات المتحدة”.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر قولها إن كريست كانت تعيش وحيدة في الطابق التاسع من المبنى، وقد شوهدت لآخر مرة في الطابق التاسع والعشرين.

ووفق تلك المصادر، فقد تركت كريست رسالة قالت فيها إنها تريد أن تترك كل شيء لوالدتها، من دون أن تذكر سبب إقدامها على الانتحار.

ورجحت مصادر أن يكون دافع كريست للانتحار معاناتها من الاكتئاب، إذ سبق لها أن أكدت في منشور على “فيسبوك” بأكتوبر 2019، بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية، أنها تخضع للعلاج من قبل استشاري للتعامل مع الإجهاد والضغوط.

كانت Cheslie Kryst البالغة 30 سنة، محامية سابقة، وقبلها كانت عارضة أزياء ومقدمة برامج تلفزيونية، ومثلت الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون عام فوزها بتاج الجمال الأميركي، إلا أن لجنة الحكام اختارت غيرها للقب.

كريست، المتخرجة بدكتوراه في الحقوق، كما بماجستير بإدارة الأعمال من جامعة ويك فورست، هي من ولاية كارولينا الشمالية، بحسب ما قرأت “العربية.نت” بسيرتها، الوارد فيها أيضا أنها تمكنت من الفوز بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة بعد منافسة قوية مع 51 شابة من مختلف الولايات.

وأمس نعتها “منظمة ملكة جمال الكون” وأيضا “جمعية ملكة جمال الولايات المتحدة” في بيان مشترك، قالتا فيه إنها “كانت واحدة من أكثر الناس ذكاءً ودفئا وطيبة، وحظينا بشرف معرفتها، وأضاءت كل غرفة دخلت إليها”.