راغب علامة يهنئ العاهل الأردني بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر السوبر ستار ​راغب علامة​ على صفحته الخاصة على موقع “تويتر” صورة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وهنأه بعيد ميلاده الستين والذي صادف يوم الأحد 30 يناير.

وعلق راغب علامة على الصورة قائلًا: “مكانتك بالروح يا ملك القلوب الغالي.. لبنانيين وبنحمل جوانا تقدير ومحبة للأردن وللبانان”.

وأضاف راغب: “ستون عامًا من العمر وعقبال الـ100 عام أبو حسين الغالي بنوصفك بالحكمة والعدالة والإنسانية وهاي سمتك بالعالم وبنحطك دايمًا بمكانة بقلوبنا عالية وبنضوي بعيدك هالشموع كل عام وجلالتكم بخير”.