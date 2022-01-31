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راغب علامة يهنئ العاهل الأردني بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر السوبر ستار ​راغب علامة​ على صفحته الخاصة على موقع “تويتر” صورة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وهنأه بعيد ميلاده الستين والذي صادف يوم الأحد 30 يناير.

وعلق راغب علامة على الصورة قائلًا: “مكانتك بالروح يا ملك القلوب الغالي.. لبنانيين وبنحمل جوانا تقدير ومحبة للأردن وللبانان”.

وأضاف راغب: “ستون عامًا من العمر وعقبال الـ100 عام أبو حسين الغالي بنوصفك بالحكمة والعدالة والإنسانية وهاي سمتك بالعالم وبنحطك دايمًا بمكانة بقلوبنا عالية وبنضوي بعيدك هالشموع كل عام وجلالتكم بخير”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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