ليلى علوي في موقف محرج جدًا بسبب ما فعلته معها إيمي سمير غانم في فستانها.. شاهد كيف تصرّفت الأخيرة؟ | فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 31 يناير 2022 11:51 صباحاً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة تعـــثر الفنانة المصرية ليلى علوي على السجادة الحمراء في حفل joy awords .

ليلى علوي كانت تتجه مسرعة لإلقاء التحية على الفنانة إيمي سمير غانم، لكنها تعـــثرت على السجادة الحمراء ولكن إيمي تمسكت بها لتحـــميها من الســـقوط.

معروف أن حفل توزيع جوائز joy awords وأقيم الحفل في الرياض، بمشاركة عدد كبير من نجوم التمثيل والغناء في مصر والعالم العربي.

وسافر عدد من نجوم مصـر لحضور حفل توزيع الجوائز الشهير جوي اووردز، وفي مقدمتهم المنتج جمال العدل وكاتب مدحت العدل والفنان هاني رمزي، أشرف عبدالباقي، نيللى كريم وهشام عاشور وتامر حسين، خالد تاج الدين وبهاء الدين محمد عمرو يوسف وعزيز الشافعي ومروان أمين، د.خالد عبدالجليل وعمر كمال وغيرهم.

وكانت قد سافرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم مؤخرا إلى الرياض برفقة زوجها الفنان حـسن الرداد، وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم وزوج شقيقتها الإعلامي رامي رضوان، إلى الرياض، لحضور حفل Joy Awards.

إيمي سمير غانم استعرضت إطلالتها في مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث تألقت بفستان سواريه أسود طويل لامع، وأسدلت شعرها الأسود على كتفيها، وتزينت بمكياج كثيف.

ويعد هذا هو أول ظهور لإيمي سمير غانم في مناسبة فنّية، منذ وفــاة والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز، منذ عدة شهور، إثر إصـــابتهما بفيروس “كورونا”.

حسن الرداد يتعرض للإنتقادات بسبب تصريحه حول الإقامة في السعودية

من ناحية أخرى، نعرض الفنان المصري حسن الرداد لانتقـــادات شــــديدة بسبب تصريح له حول رغبـــته في الإقامة بالسعودية، وذلك خلال حضوره حفل جوي أووردز بالرياض.

حسن الرداد قال، في تصريحات صحفية: “استقبال الناس كله حب ودفا الواحد مش حــاسس بالبرد فعلا من جمال الناس وحلاوتها، وده بيخلي الحـــاجز بينك وبين الجمهور مــــش موجود، وتقدر تطلع أحسن ما عندك”.

وأضاف: “والله أنا عايز أعيش هنا، الرياض دلوقتي بقت مكان استراتيجي وملتقى للنجوم في العالم كله مش بس العالم العربي، بيطلع منها أعمال فنية كبيرة وكتيرة، إلى جانب وجود نجوم عالميين وحفلات بيقدموها زي سلمان خان، أنا مبسوط جدا وبقيت أحس اني في مكان موجود فيه كل الحاجات الفنية اللي عايزها: مسرح وسينما وحفلات غنائية”.

ورد حسن الرداد على الانتقادات، على حسابه الخاص على موقع “فيسبوك”، حيث أكد أنه تم تحريف تصريحه، بقوله: “تصريح محــــرف يروجه بعض من الحــــمقى المتخلفين عـديمى الضمير كل هدفهم هو عمل ترند على حساب اسمى و يردده ورائهم شوية عيال متخفيه وراء اجهزة الكترونية، لكن كل الصحفيين المحترمين و كل الجمهور الكبير يعلمون جيدا صحة و حقيقة التصريح”.

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