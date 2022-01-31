أول صور لشقيقة نبيلة عبيد «المحجبة».. برأيكم هل يوجد شبه بينهما؟ – شاهدها الآن

كتب امير فتحي في الاثنين 31 يناير 2022 11:51 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية الشابة أميرة هاني لأول مرة صور والدتها ونشرتها عبر حسابها الخاص على موقع «فيسبوك».

والدة أميرة هاني هي شقيقة الفنانة نبيلة عبيد، وظهرت من خلال الصور وهي محجبة، بينما لم يلاحظ الجمهور وجود أي تشابه بينها وبين الفنانة المصرية.

أميرة هاني ذكرت من قبل أنها تعلمت الكثير من خالتها الفنانة نبيلة عبيد ولكنها لم تطلب منها أن تساعدها لتحقق النجاح في الفن واعتمدت على نفسها.

«منها لله الكورونا».. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ77 بدون أصدقائها

من ناحية أخرى، احتفلت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ77 والذي يوافق يوم 21 من شهر يناير حيث إحتفلت به بمفردها دون دعوة عدد كبير من أصدقائها كما إعتادت كانت تفعل كل عام، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا .

ونشرت «نبيلة» صورة لها خلال احتفالها بعيد ميلادها وهي تقطع تورتة الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت: «منها لله الكورونا وأخواتها من بقية الفيروسات حرمتني من لمة الأهل والأصدقاء، أنا والتورتة لوحدينا».

معلومات عن نبيلة عبيد

يُذكر أن النجم نبيلة عبيد من مواليد 21 يناير 1945، ولدت في حي شبرا، وقد شبت منذ الصغر على حب التمثيل ومشاهدة الأفلام التي كانت تعرض في سينما شبرا «بالاس» القريبة من منزلها في يوم الجمعة من كل أسبوع، وكان أول من اكتشفها هو المخرج عاطف سالم وقدمها في فيلم «مافيش تفاهم» والذي أدت فيه دورها ككومبارس صامِت، ثم حصلت على أول بطولة مطلقة في فيلم «رابعة العدوية» للمخرج نيازي مصطفى، وحصلت على الدكتوراة الفخرية من جامعة ويلز عن مجمل أعمالها.

تزوجت الفنانة نبيلة عبيد 5 مرات خلال حياتها، كان أولها من المخرج المصري عاطف سالم واستمر زواجهما 4 سنوات حتى وقع الطلاق عام 1967 بسبب غيرته الشديدة ورفضه لاستمرارها بالعمل فى الفن. كما أنها إعترفت فى أحد لقاءاتها التلفزيونية بمعاملته القاسية لها. وبعدها بسنوات.

ثم تزوجت من المخرج ​أشرف فهمي​ في عام 1979، أثناء تصوير فيلمها “لا يزال التحقيق مستمرا”، وإنفصلاو فور إنتهاء الفيلم، وهذا ما كشفت عنه في مقابلة تلفزيونية قبل سنوات، إلا ان ابنته جالا فهمي نفت الأمر تماماً، وقالت إنه لو تزوج من نبيلة عبيدلكان أخبرها بذلك.

وكان زواجها الثالث سريًا والرابع أيضًا، ولم تفصح عنهما وقتها. أما زواجها الأخير فكان من رجل السياسة الشهير “​أسامة الباز​ “والذي إستمر تسعة أعوام ولم تعلن عنه وقتها، ولكنها اعلنت عنه بعد إنفصالهما، مؤكدة انه أكثر رجل أحبته فى حياتها وكانت قد صرحت بالأمر في حلقة من برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي قبل سنوات. وقتها ايضا اصدر أسامة الباز بيان ينفي فيه هذه الزيجة وعادت نبيلة عبيد لتؤكد أنها تزوجته وأن الأمر لم يكن سرا للمقربين منهما،

لقبت نبيلة عبيد بلقب نجمة مصر الأولى، إذ قدمت عددًا من الأفلام منها «الراقصة والسياسي» و«الراقصة والطبال» و«كشف المستور»، وشاركت في رمضان الماضي في مسلسل «سكر زيادة» الذي جمعها لأول مرة بمنافستها النجمة نادية الجندي.

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