يارا تكشف عن موهبتها في "التريكو" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها وهي تقوم بعمل "شال" من "التريكو".

وعلّقت يارا على الفيديو قائلة: "شوفوا الجمال وشوفوا الشطارة وشوفوا القمر، أقولكم متى بيخلص، لا قريب إن شاء الله".

وتابعت يارا: "ترقبوا تشوفوه لابسته مع الصورة موثقة، ومن مباراة لمباراة هيك ننتظر، ما توقعاتكم لليوم".

وكانت يارا قد طرحت أغنية جديدة بعنوان "من ورا قلبي" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، ضمن ألبومها الغنائي الجديد "مليت" والذي يضم عدد من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية.

من ناحية أخرى تحيي يارا حفلا غنائيا على مسرح المجاز بمدينة الشارقة الإماراتية يوم 12 فبراير المقبل بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.