تامر حسني يصدم جمهوره بتغير ملامحه وتحوله الى نسخة من وائل كفوري!

كتب امير فتحي في الاثنين 31 يناير 2022 03:50 صباحاً - فاجأ الفنان المصري ​تامر حسني​ جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بتغير ملامحة وتسريحة شعره، في آخر ظهور له في حفل فورمولا إي في المملكة العربية السعودية.

وأعرب حسني عن سعادته بالتواجد بهذا الحفل، ونشر مجموعة من الصور له، معلقاً عليها بالقول :”كان لي كل الشرف ان أحيي حفل فورمولا إي العالمية بالمملكة السعودية مع الجماهير الحبيبة الغالية وسط اهل الرياض الكرام”.

وتفاعل المتابعون مع الصور، مبدين استغرابهم من تغير ملامح تامر حسني، وذهب البعض إلى تشبيهه بالفنان ​وائل كفوري​، وكان من بين التعليقات :”تامر حسني بنكهة وائل كفوري”، “هو ماله قالب وائل الكافوري كدا”، “تامر كفوري” و “لما تضرب وائل الكافوري في الخلاط مع تامر حسني و خالد النبوي يطلع ده”.

وكان آخر أعمال الفنان تامر حسني أغنية “يا فرحة”، التي أطلقها عبر قناته على يوتيوب، وحققت قرابة 10 مليون مشاهدة.