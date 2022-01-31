أنيقة داخل سيارتها.. هيفاء وهبي تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة داخل سيارتها في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت هيفاء، الصور التي ظهرت فيها أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "البيت السعيد".

يذكر أن أخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

بينما أخر أعمال هيفاء وهبي التمثيلية مسلسل "أسود فاتح" بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف وغيرهم، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.